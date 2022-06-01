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    Şiddet davası görülen Rubato’nun solisti için karar çıktı

    Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Ruboto’nun solisti Özer Arkun, 2 suçtan toplamda 15 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
    • 01.06.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:18
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    Şiddet davası görülen Rubato’nun solisti için karar çıktı

    İstanbul Üsküdar’da, 2020 yılında kız arkadaşı B.Y.’ye karşı 7 suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Rubato’nun solisti Özer Arkun’un davasında karar çıktı.

    Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ve müşteki B.Y. katılmadı.

    Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

    Karar çıktı

    Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar etti.

    Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme, davayı karara bağladı.

    Rubato'nun solisti Özer Arkun hakkında soruşturma açıldı VİDEO

    15 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı

    Mahkeme heyeti, sanık Özer Arkun’un “kasten basit yaralama” suçundan 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Heyet, sanığın mahkemedeki davranışlarını dikkate alarak adli para cezasıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    Heyet, “hakaret” suçundan sanığın 5 bin 250 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

    Şiddet davası görülen Rubato’nun solisti için karar çıktı #1

    Müştekinin beyanları dışında somut delil yok

    DHA'nın haberine göre mahkeme, müşteki B.Y.’nin beyanlarının haricinde dava dosyasında somut delillerin olmadığını gerekçe göstererek sanık Özer Arkun’un üzerine atılı “nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “basit cinsel saldırı”, “nitelikli yağma”, “tehdit” ve “şantaj” suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

    Şiddet davası görülen Rubato’nun solisti için karar çıktı #2

    İddianame

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, B. Y. ile Özer Arkun'un 2019 yılı Temmuz ayından itibaren arkadaş oldukları, 2020 Mart ayında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları anlatılıyor.

    Özer Arkun ile B.Y.'nin 4 Mayıs 2020'de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı savunulan iddianamede, burnunun kanamasına neden olduğu, cep telefonu ve bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, zorla öpmeye çalıştığı savunuluyor.

    İddianamede, Özer Arkun'un 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.


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