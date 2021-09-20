Euro
10.1355
-0.05%
Dolar
8.6483
0.02%
Altın
486.17
-0.38%
Borsa
1.419
0%
Bitcoin
399.532
-3.35%
EXEN Coin
23.11
-2.89%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Sıfır makyaj Ebru Gündeş

    Ebru Gündeş, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 06:43
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 07:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sıfır makyaj Ebru Gündeş

    Yeni sezon için Acun Ilıcalı ile anlaşan ve 'O Ses Türkiye' ile ekranlara dönmeye hazırlanan şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından takipçileriyle makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

    "BAZEN"

    Paylaşımına "Bazen..." notunu düşen bir çocuk annesi ünlü ismin fotoğrafına; takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

    Bazı takipçileri de 'her halinizle güzelsiniz' şeklinde yorumda bulundu.

    Sıfır makyaj Ebru Gündeş #1

    Sıfır makyaj Ebru Gündeş #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir