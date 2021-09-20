Sıfır makyaj Ebru Gündeş

Ebru Gündeş, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını yayınladı.

Yeni sezon için Acun Ilıcalı ile anlaşan ve 'O Ses Türkiye' ile ekranlara dönmeye hazırlanan şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından takipçileriyle makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

"BAZEN"

Paylaşımına "Bazen..." notunu düşen bir çocuk annesi ünlü ismin fotoğrafına; takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

Bazı takipçileri de 'her halinizle güzelsiniz' şeklinde yorumda bulundu.