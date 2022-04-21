Petrol
108.68
1.76%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
617.100
1.51%
BTXN Coin
28.45
-6.38%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Sihirli Annem'in Ceren'i ile Kerem buluştu

    Sihirli Annem'in Ceren'i ile Kerem'inden 19 yıl sonra aynı poz geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sihirli Annem'in Ceren'i ile Kerem buluştu

    Bir zamanların popüler dizisi "Sihirli Annem" ve "Selena" dizilerinin çocuk oyuncuları hala gündeme gelmeye devam ediyor.

    19 yıl sonra buluştular

    Sihirli Annem dizisinden beri kopmayan dostlar sık sık bir araya geldi.

    Son olarak Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ile dizideki çocukluk aşkı Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin, 19 yıl aradan sonra aynı pozu verdi.

    Değişimleri ile şaşırtmaya devam eden Sihirli Annem'in çocuk oyuncularının şimdilerde birçoğu, YouTuber'lık yapıyor.

    Sihirli Annem in Ceren i ile Kerem buluştu #1

    Sihirli Annem in Ceren i ile Kerem buluştu #2


    İlginizi Çekebilir

    Hasan Can Kaya'nın yeni projesi
    Magazin

    Hasan Can Kaya'nın yeni projesi

    'Bu savaş çok önceden bitebilirdi'
    Dünya

    'Bu savaş çok önceden bitebilirdi'

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Görüş Bildir