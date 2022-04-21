Sihirli Annem'in Ceren'i ile Kerem buluştu

Sihirli Annem'in Ceren'i ile Kerem buluştu

Sihirli Annem'in Ceren'i ile Kerem'inden 19 yıl sonra aynı poz geldi.

Bir zamanların popüler dizisi "Sihirli Annem" ve "Selena" dizilerinin çocuk oyuncuları hala gündeme gelmeye devam ediyor.

19 yıl sonra buluştular

Sihirli Annem dizisinden beri kopmayan dostlar sık sık bir araya geldi.

Son olarak Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ile dizideki çocukluk aşkı Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin, 19 yıl aradan sonra aynı pozu verdi.

Değişimleri ile şaşırtmaya devam eden Sihirli Annem'in çocuk oyuncularının şimdilerde birçoğu, YouTuber'lık yapıyor.