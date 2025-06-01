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Sihirli Annem'in Çilek'i evlendi...
Sihirli Annem'de canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, hayatını Oğulcan Can ile birleştirdi.
YAKIN ÇEVRESİ KATILDI
Düğünden ilk kareler sosyal medyada paylaşılırken, tören çiftin yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşti.
OYUNCU DOSTLARI DA YALNIZ BIRAKMADI
Zeynep Özkaya’nın mutlu gününde oyuncu dostları da yalnız bırakmadı.
Törene 'Selena' dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Dilara Kurtulmuş, 'Sihirli Annem'in Ceren’i Gizem Güven ve pek çok meslektaşı katıldı.
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