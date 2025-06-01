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Haber Merkezi

Sihirli Annem'in Çilek'i evlendi...

Sihirli Annem'de canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, hayatını Oğulcan Can ile birleştirdi.

YAKIN ÇEVRESİ KATILDI

Düğünden ilk kareler sosyal medyada paylaşılırken, tören çiftin yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşti.

OYUNCU DOSTLARI DA YALNIZ BIRAKMADI

Zeynep Özkaya’nın mutlu gününde oyuncu dostları da yalnız bırakmadı.

Törene 'Selena' dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Dilara Kurtulmuş, 'Sihirli Annem'in Ceren’i Gizem Güven ve pek çok meslektaşı katıldı.