Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor

Haber Merkezi

Çocuk yaşta rol aldığı 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, artık bambaşka bir heyecanın içinde.

Genç oyuncu, hayatını birleştirmeye hazırlandığı Oğulcan Can ile düğün hazırlıklarına hız verdi.

EVLENİYOR

Geçtiğimiz aylarda aile arasında sade bir nişan töreniyle ilk adımı atan çift, şimdi de Haziran ayında yapılması planlanan düğünleri için geri sayıma başladı.

BİR BUÇUK AY SONRA DÜĞÜN YAPACAK

Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, "Bugün tamamen düğün işleriyle meşgulüm. Son bir buçuk ay kaldı, davetli listem hazır. Çok az kaldı" ifadelerine yer verdi.