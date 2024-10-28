Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'yı istediler! Fotoğraflara beğeni yağdı

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2003-2012 yılları arasında yayınlanan fantastik türdeki çocuk dizisi Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya'dan geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti.

Zeynep Özkaya, uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırmıştı.

"ÇOK MUTLU OLALIM"

26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanırken olanlara bak. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim." notunu düşmüştü.

"İLK AŞAMAYI ATLATTIK"

Özkaya, dün akşam sosyal medyadan, sevgilisinin ailesinden kendisini istediğini duyurdu. Mutlu gününden kareleri de sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, şunları yazdı:

"Kız istemeden ilk fotiler geldi, heyecandan ölüyordum ama her şey o kadar güzel ve huzurlu oldu ki.. Artık ilk aşamayı atlattık, haftaya söz ve nişan yemeğimiz var, birlikte nicelerine aşkım benim."