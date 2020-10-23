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    Sıla, Hazer Amani'den boşanıyor

    Sıla, Hazer Amani'den boşanıyor

    Ünlü şarkıcı Sıla, aşkı bulduğunu söylediği eşi Hazer Amani'den boşanma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 09:08
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    Eşi Hazer Amani’yle boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Sıla, önceki akşam Fulya’daki bir kafede arkadaşlarıyla buluştu.

    EĞLENCE ERKEN BİTTİ

    Arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcı, mekanda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle geceyi erken noktaladı.

    AYRILIK SORULARINA CEVAP YOK

    Bir erkek arkadaşı ile mekandan çıkan Sıla “Eşiniz Hazer Amani ile ayrılacağınız dedikoduları doğru mu?” sorusunu cevapsız bıraktı.

    Moralinin bozuk olduğu görünen şarkıcı, hızlı adımlarla aracına binerek yanındaki arkadaşıyla evine geçti.

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