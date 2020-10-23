Sıla, Hazer Amani'den boşanıyor

Ünlü şarkıcı Sıla, aşkı bulduğunu söylediği eşi Hazer Amani'den boşanma kararı aldı.

Eşi Hazer Amani’yle boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Sıla, önceki akşam Fulya’daki bir kafede arkadaşlarıyla buluştu.

EĞLENCE ERKEN BİTTİ

Arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcı, mekanda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle geceyi erken noktaladı.

AYRILIK SORULARINA CEVAP YOK

Bir erkek arkadaşı ile mekandan çıkan Sıla “Eşiniz Hazer Amani ile ayrılacağınız dedikoduları doğru mu?” sorusunu cevapsız bıraktı.

Moralinin bozuk olduğu görünen şarkıcı, hızlı adımlarla aracına binerek yanındaki arkadaşıyla evine geçti.