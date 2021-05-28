Sıla, Burçin Terzioğlu'nun yakın arkadaşı olan Sinem Kobal'ı sildi

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, Burçin Terzioğlu ile yakın arkadaş olan Sinem Kobal'ı takipten çıkardı.

Sıla ve İlker Kaleli çifti, aşklarını sosyal medya üzerinden yayınladıkları fotoğrafla duyurdu.

Kaleli, Sıla'ya sarıldığı pozu, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla paylaşırken Sıla da, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu eklemişti.

SILA'DAN YENİ HAMLE

Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi.

Şarkıcnın, Burçin Terzioğlu ile yakın dost olan Sinem Kobal'la arasına mesafe koyduğu söylendi.