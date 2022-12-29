Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı

Katıldığı bir programda aşk yaşadığı İlker Kaleli ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulunan Sıla, “İlker’e bağlandım, net. Bağlanmak çok güzel bir şey, çünkü sahip çıkmak vardır temelinde” dedi.

Ahmet Kural ile mahkemelere düşen aşkının ardından bir evlilik yapan ancak yine de mutluluğu yakalayamayan şarkıcı Sıla Gençoğlu için 2022, güzel noktalanıyor.

Oyuncu İlker Kaleli ile doludizgin bir aşk yaşayan şarkıcı, sevgisini her platformda dile getirmekten çekinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde ‘Can Şengün ile Sıkı Fıkı’ programına konuk olan şarkıcı, ‘bağlanmak’la ilgili konuştu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

“İlker’e bağlandım”

Sıla, “Bağlanmak diye bir duygum var elbette. İlker’e bağlandım mesela, net. Müziğe ve edebiyata da bağlandım. Bağlanmak çok güzel bir şey, çünkü sahip çıkmak vardır temelinde... Sahip çıktığınız şeyler özeldir ve sahip çıkmak mesela çok iyi gelir.” dedi.

“Şarkı yazarak kendimi ifade ediyorum”

Şengün’ün müzik aşkını da sorduğu Sıla, “İçten geliyor sanıyorum. Çünkü çok küçük yaşlarda başlayan bir şey bu. Bence herkesin kendini ifade ettiği özgür bir alan var. Ben de sanırım şarkı yazarak kendimi ifade ediyorum. Şarkı sözü yazmayı seviyorum ve sadece şarkı söyleyen bir müzisyen olmak istemezdim. Biliyorsunuz, sahnede bu işi bir kez yapan herkesi yakalayan bir ateştir.” yanıtını verdi.