Petrol
83.03
-1.14%
Euro
19.9041
0.24%
Dolar
18.7203
0.05%
Altın
1.086
0.07%
Borsa
5351
0.09%
Bitcoin
313.680
-0.63%
BTXN Coin
6.05
-5.17%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı

    Katıldığı bir programda aşk yaşadığı İlker Kaleli ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulunan Sıla, “İlker’e bağlandım, net. Bağlanmak çok güzel bir şey, çünkü sahip çıkmak vardır temelinde” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 09:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı

    Ahmet Kural ile mahkemelere düşen aşkının ardından bir evlilik yapan ancak yine de mutluluğu yakalayamayan şarkıcı Sıla Gençoğlu için 2022, güzel noktalanıyor.

    Oyuncu İlker Kaleli ile doludizgin bir aşk yaşayan şarkıcı, sevgisini her platformda dile getirmekten çekinmiyor.

    Geçtiğimiz günlerde ‘Can Şengün ile Sıkı Fıkı’ programına konuk olan şarkıcı, ‘bağlanmak’la ilgili konuştu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

    “İlker’e bağlandım”

    Sıla, “Bağlanmak diye bir duygum var elbette. İlker’e bağlandım mesela, net. Müziğe ve edebiyata da bağlandım. Bağlanmak çok güzel bir şey, çünkü sahip çıkmak vardır temelinde... Sahip çıktığınız şeyler özeldir ve sahip çıkmak mesela çok iyi gelir.” dedi.

    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı #1

    “Şarkı yazarak kendimi ifade ediyorum”

    Şengün’ün müzik aşkını da sorduğu Sıla, “İçten geliyor sanıyorum. Çünkü çok küçük yaşlarda başlayan bir şey bu. Bence herkesin kendini ifade ettiği özgür bir alan var. Ben de sanırım şarkı yazarak kendimi ifade ediyorum. Şarkı sözü yazmayı seviyorum ve sadece şarkı söyleyen bir müzisyen olmak istemezdim. Biliyorsunuz, sahnede bu işi bir kez yapan herkesi yakalayan bir ateştir.” yanıtını verdi.

    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı #2

    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı #3

    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı #4

    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı #5

    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı #6

    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı #7

    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı #8

    Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli’ye olan aşkını anlattı #9


    ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 28 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    ANKARA SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 28 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Market poşetlerine zam yok
    Gündem

    Market poşetlerine zam yok

    Görüş Bildir