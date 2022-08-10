Sıla Gençoğlu, koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sıla, Harbiye konserlerinin de ertelendiğini ifade etti.

Ünlüler dünyasından bir koronavirüs haberi daha geldi.

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından kötü haberi sevenleriyle paylaştı.

Konserler de ertelendi

Denizli doğumlu Gençoğlu, Harbiye konserlerinin de ertelendiğini bildirdi.

"Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da konserimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü"

Sıla, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Herkese selamlar...

Biraz moral bozukluğuyla yazıyorum size. Dün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü. Üç senelik ayrılığın ardından iple çekiyor, heyecanla bekliyorduk. Kavuşmamız ekim ayına kısmetmiş. Her şerde bir hayır vardır diyerek...

Yeni tarihlerimiz:

5 Ekim, 6 Ekim ve 25 Ekim olacak. Biletlerinizi yeni tarihlerle değiştirebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Virüs kol geziyor, vakalar tavan...

Çok sevgiler.

Sıla."