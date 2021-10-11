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    Sıla İlker Kaleli'nin evinde

    Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisi İlker Kaleli'nin evinde görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 07:33
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 09:20
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    Sıla İlker Kaleli'nin evinde

    Ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. İlk kez yazın Bodrum’da objkektiflere takılan Sıla ile İlker Kaleli, havaların soğumasıyla İstanbul'a dönüş yaptı.

    Çift, önceki gün Kaleli’nin Rumelihisarı’nda bulunan evinin bahçesinde görüntülendi.

    BALKON SEFASI

    Habertürk'te yer alan habere göre, Boğaz manzarasına karşı kahve içip koyu bir sohbete dalan Sıla ve İlker Kaleli, fotoğraflarının çekilmesinden ardından balkonu terk etti.

    Sıla İlker Kaleli nin evinde #1

    SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLARDI

    Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti. Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.

    Sıla ise yayınladığı bu kareye, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düşmüştü.

    Sıla İlker Kaleli nin evinde #2

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