Sıla leopar elbisesiyle pozlar verdi! Takipçileri tarzına beğeni yağdırdı

Haber Merkezi
Gerek şarkıları gerek sahne performansıyla adından söz ettiren şarkıcı Sıla Gençoğlu, moda dünyasını yakından takip eden isimlerden.
En son İstanbul'un popüler bir mekanında sahne alan ünlü şarkıcı, leopar desenli kıyafetiyle dikkat çekti. Leopar modasına uyan Sıla, tarzıyla beğeni topladı.
Dört yıldır oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, leopar elbisesiyle birbirinden iddialı pozlar verdi.
"AŞK YARADI"
Sıla'nın fotoğraflarına 'İlker çok şanslı adam' ve 'Aşk yaradı' gibi yorumlar yapıldı.
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