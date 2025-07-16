Sıla Türkoğlu sevgilisiyle tatilde! Fotoğrafları çok beğenildi

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte. 26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu, sevgilisi Ata Ayyıldız birlikte tatile çıktı. Tatilin tadını çıkaran Türkoğlu, yemek yerken, güneşlenirken ve denize girerken poz vermeyi de ihmal etmedi.

PLAJDA RESİM

Türkoğlu plajda resim yaptığı anları da takipçileriyle paylaştı. Türkoğlu'nun paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Fazla kilolarını sporla veren Sıla Türkoğlu'nun karın kasları ise dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu düzgün fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.