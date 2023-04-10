Sıla Türkoğlu, Yalın konserine gitti
ensonhaber.com

Reyting rekorları kıran 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle konuşulan Türkoğlu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda depremzede kız çocuklarının eğitimi için müzikseverlerle buluşan Yalın'ın konserine destek olmak için gitti.

Sıla Türkoğlu Yalın konserine gitti

Sıla Türkoğlu, çıkışı açıklamalarda bulundu:

"Güzel bir akşamdı"

"Depremzedeler adına yapılan bir organizasyon olduğu için destek olmak istedik. Umarım yardımlar yerini bulur. Keyifli bir akşamdı, soğuğa rağmen çok eğlenceliydi. Set temposunda iyi geliyor böyle akşamlar."

23 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili de konuştu:

Sıla Türkoğlu Yalın konserine gitti

"Aşık olasım geldi"

"Uzun süredir hayatımda biri yok ama bugün böyle Yalın'ı dinleyince aşık olasım geldi.

Kader kısmet bu işler. Her şeyden önemlisi karşımdaki insanın bana bütün saflığıyla yaklaşmasını isterim."