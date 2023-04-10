Sıla Türkoğlu, Yalın konserine gitti Depremzede kız çocuklarının eğitimi için sahne alan Yalın'ı dinlemeye giden Sıla Türkoğlu, ünlü şarkıcıya övgüler dizdi.

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Reyting rekorları kıran 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle konuşulan Sıla Türkoğlu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda depremzede kız çocuklarının eğitimi için müzikseverlerle buluşan Yalın'ın konserine destek olmak için gitti.

Sıla Türkoğlu, konser çıkışı açıklamalarda bulundu:

"Güzel bir akşamdı"

"Depremzedeler adına yapılan bir organizasyon olduğu için destek olmak istedik. Umarım yardımlar yerini bulur. Keyifli bir akşamdı, soğuğa rağmen çok eğlenceliydi. Set temposunda iyi geliyor böyle akşamlar."

23 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili de konuştu:

"Aşık olasım geldi"