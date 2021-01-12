Sıla ve Hazer Amani şubatta boşanıyor

Geçen yıl ocak ayında evlenen Sıla ve şef Hazer Amani çifti, geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını açıklamıştı.

Sıla, 1 yıl önce şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu. Aşkı 10 ayda tüketen çift, geçen kasımda boşanma kararı alıp ayrılmıştı. Çift, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacaklar.

SILA YAZLIĞA GİTTİ

Sıla, hem kafasını dinlemek hem de müzik çalışmalarına ağırlık vermek için Bodrum-Bitez’deki yazlığına kapandı.

YENİ DÖVME YAPTIRDI

Hazer Amani ise dün paylaştığı videolarda yeni dövmesini gösterdi. Koluna İngilizce “Savaşma sanat yap” yazdırdı.