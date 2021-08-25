Sıla ve İlker Kaleli, Bodrum tatilinde

İlişkilerini gözden uzak tutmaya çalışan Sıla ve İlker Kaleli, Bodrum Bitez'de bir plajda görüntülendi.

Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açmış, ilişkisini gözden uzak tutuyordu.

Ünlü çift, artık saklanmıyor.

PLAJDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Bodrum tatillerini sürdüren Sıla ve İlker Kaleli çifti, Bitez'de bir plajda ilk kez görüntülendi.

Yaklaşık dört aydır burada olan aşıklar, arkadaşlarıyla sohbet ederek, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETMİŞTİ

Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

Sıla, sevgilisiyle fotoğrafını "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." notuyla paylaşmıştı.