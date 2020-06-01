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    Sıla'dan Kenan Doğulu'ya sürpriz hediye

    Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla meslektaşı ve yakın arkadaşı Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2020 - 14:44
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    Sıla'dan Kenan Doğulu'ya sürpriz hediye

    Koronavirüs salgını sebebiyle eşi eşi Hazer Amani ile ev karantinasında olan Sıla'dan, yeni bir video geldi.

    KENAN'A ÖZEL HEDİYE

    Sıla, dün 46 yaşına basan Kenan Doğulu'nun doğum günü için özel bir hediye hazırladı.

    Kenan Doğulu’nun ‘Kurşun Adres Sormaz ki’ adlı şarkısını seslendiren Sıla, yedi yıl boyunca vokalistliğini yaptığı Doğulu’ya, bu şarkıyı armağan etti. Doğulu da yakın arkadaşının bu jestine teşekkür etti.

    Sıla'dan Kenan Doğulu'ya sürpriz hediye VİDEO

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