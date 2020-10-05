Sıla'dan tekne pozu

Şarkıcı Sıla, Gökova'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Ünlü şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla Gençoğlu ile dokuz ay önce sade bir tören ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri sürdüren çift, bir süredir tatilde.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sıla, son paylaşımıyla çok konuşuldu. Gökova körfezinde tekne tatili yapan Sıla, tatilden fotoğraf paylaştı.

"GÖKOVA'NIN SELAMI VAR"

Gençoğlu, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu "Gökova'nın selamı var" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Sıla'nın paylaşımına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.