Şilan Makal bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Annelik heyecanı yaşayan Şilan Makal'ın kız bebek dünyaya getireceği konuşuluyordu.

Futbolcu Şener Özbayraklı ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturan oyuncu Şilan Makal, anne olmak için gün sayıyor.

Yaklaşık dokuz aylık hamile olan Makal, annelik heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda kızı olacağı konuşulan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Makal, büyük bir sürprizle karşılaştı.

"SÜRPRİZ"

Ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte cinsiyet belirleme partisi gerçekleştiren oyuncu, oğlu olacağını öğrendi. Haberi Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan Makal, mavi elbisesi ve aynı renk balonlar ile verdiği pozu sosyal medya hesabından, "Sürpriz!" notuyla yayınladı. 28 yaşındaki Şilan Makal'ın gönderisi kullanıcılar tarafından 20 binden fazla beğeni aldı.