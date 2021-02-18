Şilan Makal üç aylık hamile

Şilan Makal ile Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, bebek bekliyor.

Yeni Gelin dizisinde canlandırdığı 'Dilan' karakteriyle ünlenen Şilan Makal, uzun süre aşk yaşadığı kendisinden üç yaş büyük futbolcu Şener Özbayraklı ile Mayıs 2020'de hayatını birleştirmişti.

NAZARDAN KORKUYOR

Üç aylık hamile olan Şilan Makal, müjdeli haberi alır almaz mutluluğunu Galatasaray forması giyen eşi Şener Özbayraklı'yla paylaştı.

Nazardan çok korkan çiftin, bu çok özel bilgiyi sadece ailelerine söyledikleri ve yakın çevresine dahi duyurmadıkları öğrenildi.

Dört yıl aşk yaşadıktan sonra dokuz ay önce dünyaevine giren ünlü çift, şimdilerde bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için gün sayıyor.

"BU HASTALIĞIN ŞAKASI YOK"

Geçtiğimiz aylarda Zorlu AVM'den görüntülenen oyuncu, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu hastalığın gerçekten şakası yok. O yüzden bir süre daha ekranlardan uzak kalacağım." demişti.