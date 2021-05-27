Sıla'nın İlker Kaleli paylaşımı, eski eşini hatırlattı

Geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından duyuran ikiliden Sıla’nın paylaşımı, akıllara eski eşi Hazer Amani için yazdığı, "Nasıl sevmek... Canımın canı" mesajını getirdi.

Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açtı.

Bir süredir aşk iddiaları karşısında sessiz kalan ikili, geçtiğimiz günlerde Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etti.

Kaleli, sevgilisiyle fotoğrafını "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

"CANIMIN CANI"

Sıla ise yayınladığı kareye, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." notunu düştü.

Ancak şarkıcının, Kaleli için kullandığı "Canımın canısın" sözünü, geçtiğimiz yıl eski eşi Hazer Amani ile paylaşımında kullandığı ortaya çıktı.

GÜNDEM OLDU

Sıla, Amani ile bu fotoğrafını, "Canımın canısın" mesajı ile yayınlamıştı.

40 yaşındaki şarkıcının, eski eşi ve yeni sevgilisi için kullandığı kelimeler sosyal medyanın gündemine oturdu.

GEÇEN YIL EVLENMİŞTİ

Sıla, Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile geçtiğimiz yıl ocak ayında nikah masasına oturmuş, ancak şarkıcının evliliği çok uzun sürmemiş ve boşanmıştı.

Sıla ve Amani, 5 ay önce Bodrum'da tek celsede yollarını ayırmıştı.