Petrol
97.12
-1.28%
Euro
18.1598
0.20%
Dolar
17.7974
0.40%
Altın
987.46
0.25%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.917
-2.93%
BTXN Coin
10.55
-5.38%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Şile Kaymakamlığı'ndan Gülşen açıklaması

    Şile'de şarkıcı Gülşen'in vereceği konserin Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddia edilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şile Kaymakamlığı'ndan Gülşen açıklaması

    Geçtiğimiz hafta Gülşen'in vereceği konserin, Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddiası basında yer aldı. Çıkan haberin ardından Şile Kaymakamlığı açıklama yaptı.

    "Büfe işletmeciliği"

    Şile Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konser düzenlemek isteyen işletmenin 'iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik' çerçevesinde ana faaliyet konusunun 'büfe işletmeciliği' olduğu, 'canlı müzik izin belgesi' bulunmadığı anlaşılmıştır. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir." denildi.

    Şile Kaymakamlığı ndan Gülşen açıklaması #1


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Eyüpsultan'da baraj gölüne girdi: Tabelada girmek tehlikeli, yazıyor ama yasak demiyor
    3. Sayfa

    Eyüpsultan'da baraj gölüne girdi: Tabelada girmek tehlikeli, yazıyor ama yasak demiyor

    Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü
    Futbol

    Arda Güler, Jorge Jesus’un elini öptü

    Görüş Bildir