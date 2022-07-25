Şile Kaymakamlığı'ndan Gülşen açıklaması

Şile'de şarkıcı Gülşen'in vereceği konserin Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz hafta Gülşen'in vereceği konserin, Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddiası basında yer aldı. Çıkan haberin ardından Şile Kaymakamlığı açıklama yaptı.

"Büfe işletmeciliği"

Şile Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konser düzenlemek isteyen işletmenin 'iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik' çerçevesinde ana faaliyet konusunun 'büfe işletmeciliği' olduğu, 'canlı müzik izin belgesi' bulunmadığı anlaşılmıştır. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir." denildi.