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    Şimal: 43 kiloya kadar düştüm

    Şimal, bir ameliyat daha geçireceğini ve bir göğsünün alınacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 06:50
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    Şimal: 43 kiloya kadar düştüm

    Geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanserini atlatan Şimal, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

    Şarkıcı Şimal, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kemoterapi gördüğünü ve bu süreçte saçlarını kaybettiğinden bahseden şarkıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

    BİR  AMELİYAT DAHA OLACAK

    "Çok uzun bir süre sahnelerden uzak kaldım. Hastalığımda hiç bu kadar destek göreceğimi tahmin etmezdim. Meğer ne çok sevenim varmış. Demet Akalın, Bengü, Derya Uluğ, Koray Avcı, Merve Özbey, daha sayamayacağım birçok arkadaşım destekleri hiç eksik etmediler.

    Yaklaşık beş hafta sonra bir ameliyat daha geçireceğim ve bir göğsüm alınacak. Bunlar yerine konulabilecek şeyler"

    Şimal: 43 kiloya kadar düştüm #1Şimal: 43 kiloya kadar düştüm #2

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