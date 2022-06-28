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    Simay Barlas ile Soner Korkmaz tatilde

    Simay Barlas, basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile Bodrum’da tatil sezonunu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 08:10
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:15
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    Simay Barlas ile Soner Korkmaz tatilde

    'Aziz' dizisinde 'Efnan' karakterini canlandıran 23 yaşındaki oyuncu Simay Barlas, geçtiğimiz yıl eylül ayında aşk yaşamaya başladığı basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile sezonu açtı.

    Ünlü çift, soluğu Bodrum'da aldı. Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi. Aşıklar gün boyunca denize girip güneşlendi.

    Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda hakkında bilinmeyenleri de anlatmıştı.

    Simay Barlas ile Soner Korkmaz tatilde #1

    "Güzel kalp daha önemli"

    "Bir kadın ne yaparsa güzel olur veya görünür?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Güzelliğin fiziksel özelliklerle değil tavırla ilgili olduğunu düşünüyorum. İçten gelenin dışa yansıdığının ve iyi niyetin, güzel kalbin fiziksel özelliklerden daha değerli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

    Simay Barlas ile Soner Korkmaz tatilde #2


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