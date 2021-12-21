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    Simay Barlas'ın eski hali

    Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas da estetik güzeli çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 10:10
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    Simay Barlas'ın eski hali

    Başrolünü Murat Yıldırım’ın üstlendiği Aziz dizisinde Efnan olarak izleyicilerin karşısına çıkan Simay Barlas, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de konuşuluyordu.

    ESTETİKLİ GÜZEL

    Instagram’da bir buçuk milyondan fazla takipçisi Barlas'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Barlas'ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı.

    Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atan Aziz dizisiyle yükselişe geçti.Simay Barlas ın eski hali #1

    Simay Barlas ın eski hali #2

    Simay Barlas ın eski hali #3

    Simay Barlas ın eski hali #4

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