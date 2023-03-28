Simay Barlas'ın estetiksiz hali
ensonhaber.com

Başrollerinde ve Selahattin Paşalı yer alan Ömer dizisindeki Süreyya karakteriyle adından söz ettiren Simay Barlas, güzelliğiyle gündemden düşmüyordu.

Simay Barlas'ın estetiksiz hali

Görenler şaşırdı

Doğal güzel olarak kamera karşısına geçtiği düşünülen Barlas'ın eski hali ortaya çıktı.

Simay Barlas'ın estetiksiz hali

Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şaşırttı.

Simay Barlas'ın estetiksiz hali

1.7 milyon takipçisi var

Daha önce Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atmış olan ve Aziz dizisi sonrasında Ömer ile yükselişe geçen Simay Barlas’ın Instagram’da 1.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Simay Barlas'ın estetiksiz hali
Simay Barlas'ın estetiksiz hali
Simay Barlas'ın estetiksiz hali