Simay Barlas'ın estetiksiz hali Ömer dizisinde Süreyya karakterine hayat veren Simay Barlas da estetik harikası çıktı.

ensonhaber.com

Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı yer alan Ömer dizisindeki Süreyya karakteriyle adından söz ettiren Simay Barlas, güzelliğiyle gündemden düşmüyordu.

Görenler şaşırdı

Doğal güzel olarak kamera karşısına geçtiği düşünülen Barlas'ın eski hali ortaya çıktı.

Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz hali ise görenleri şaşırttı.

1.7 milyon takipçisi var

Daha önce Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde önemli bir adım atmış olan ve Aziz dizisi sonrasında Ömer ile yükselişe geçen Simay Barlas’ın Instagram’da 1.7 milyon takipçisi bulunuyor.