Simge Aköz ve Berkay Ateş'in aşk pozu

Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş, gönlünü milli voleybolcu Simge Aköz'e kaptırdı. Uzun süredir aşk yaşayan ve yeni yıla birlikte giren ikiliden aşk pozu geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Daha önce birçok projede yer alan ve Annem dizisinde Cansu Dere ile oynayan Berkay Ateş, dizide Aras rolüne hayat veriyor.

Dizideki başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Ateş, gönlünü milli voleybolcu Simge Aköz'e kaptırdı.

Uzun zamandır bir arada olan ikili, yeni yılın ilk karesini sosyal medyadan yayınlamayı ihmal etmedi.

YENİ YILIN İLK AŞK POZU

2021 yılının son günlerinde aşk haberleriyle gündeme gelen ikili, birlikte arkadaş ortamında görüntülenmiş ancak iddialara dair yorum yapmamıştı.

Arkadaşlarıyla yılbaşı kutlamasında olan taze aşıkların aşk pozları, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

SAHADA DA YALNIZ BIRAKMIYOR

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan 34 yaşındaki oyuncu seti olmadığı dönemlerde Simge Aköz'ü sahada da izlemeye gidiyor.

İkilinin arkadaş ortamında tanıştırdığı öğrenilirken, Aköz ile Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.