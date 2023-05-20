Simge Sağın: Aklıma İcardi'nin golleri geliyor Galatasaray taraftarının 'Aşkın Olayım' ile tribünlere çağırdığı Mauro Icardi, Sime Sağın'ı etkilemeye devam ediyor. Sağın yaptığı açıklamada, "Aşkın Olayım'ı söylüyorum artık aklıma Icardi geliyor, attığı goller geliyor. İnanamıyorum yani. Çok komik bir durum"

Galatasaray tarafarının gödesi olan İcardi için, Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısı çalınmaya başladı.

İcardi'nin attığı goller sonrası Aşkın Olayım çalınırken, Simge Sağın ise gündemden düşmüyor.

Galatasaray taraftarının Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile tribünlere çağırdığı Mauro Icardi, ünlü sanatçıyı etiketleyip sosyal medya hesabından bu parçayı paylaşmıştı. Bu da Sağın'ın ününe ün katttı.

Beşiktaşlı olan parçanın sahibi Simge Sağın'dan da konu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

Simge Sağın, katıldığı 'Düşük Bütçeli Talk Şov' adlı YouTube programında açıklamalarda bulundu.

"Bu şarkı İcardi ile eşleşti"

Sağın, "Sen Beşiktaş taraftarısın ama şarkın Galatasaray tribününde söyleniyor. Üzülmedin mi?" sorusunu yanıtladı. Sağın konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Duygularım çok enteresan şekilde karmaşık. Beşiktaşlıyım ama bir yandan da müzisyen ve şarkıcıyım. İkisini birbirinden ayırınca Beşiktaşlı Simge.

Şarkı beş yıldır var. Neden bizim tribünde bir futbolcuya çalmadı?' dedim içimden. Yıllarca hiç bu şekilde kullanılmayıp, Icardi ile eşleşti."

"Aklıma İcardi geliyor.."

"Icardi'ye övgüler yağdıran Simge, "Çok magazini olan, başarılı, inanılmaz bir futbolcu. Efsane oynuyor, şarkım çaldığı için adamın gollerini de görmeye başladım."

"Adamın hayranı oldum ve 'Bu nasıl gol atıyor?' demeye başladım. Teşekkür ederim, şarkımın çaldığı her yer beni mutlu eder.

Stadyumda binlerce insan o şarkıyı söylüyor; peruk ve gözlük takıp, tribünde olup 'Ne oluyor' diye izlemek isterdim.

Aşkın Olayım'ı söylüyorum artık aklıma Icardi geliyor, attığı goller geliyor. İnanamıyorum yani. Çok komik bir durum"

"Aşkın Olayım paylaşımlarına bakıyorum, ben yoktum. Sadece Icardi var, onun şarkısı yani artık. Ben de kabullendim, ona yazılmış." dedi.