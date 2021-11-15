Euro
11.5171
0.56%
Dolar
10.0482
0.49%
Altın
599.17
-0.13%
Borsa
1.639
0%
Bitcoin
661.168
1.68%
BTXN Coin
20.77
-1.93%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Simge Sağın: Aşıksanız tadını çıkarın

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün Beyoğlu'nda verdiği konserde hayranlaryla sohhbet etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 07:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Simge Sağın: Aşıksanız tadını çıkarın

    Sevilen şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam Beyoğlu'nsaki bir mekanda  konser verdi. Kırmızılar içinde sahneye çıkan ve sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, arada da kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyka sohbet etti.

    Aşk ayının içine bulunduklarını söyleyen Sağın, "Sonbahar, değişim ve dönüşümünü tamamlarken, insanı birçok aktiviteye davet etmekte…

    "AŞK VE UMUT"

    Kasım ayı aşk ve umut çoğu insanlar için… Kasım'da aşk başkadır. Aşıksanız tadını çıkarın…" diyerek temennide bulundu.

    Simge Sağın: Aşıksanız tadını çıkarın #1

    Simge Sağın: Aşıksanız tadını çıkarın #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir