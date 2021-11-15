Simge Sağın: Aşıksanız tadını çıkarın

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün Beyoğlu'nda verdiği konserde hayranlaryla sohhbet etti.

Sevilen şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam Beyoğlu'nsaki bir mekanda konser verdi. Kırmızılar içinde sahneye çıkan ve sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, arada da kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyka sohbet etti.

Aşk ayının içine bulunduklarını söyleyen Sağın, "Sonbahar, değişim ve dönüşümünü tamamlarken, insanı birçok aktiviteye davet etmekte…

"AŞK VE UMUT"

Kasım ayı aşk ve umut çoğu insanlar için… Kasım'da aşk başkadır. Aşıksanız tadını çıkarın…" diyerek temennide bulundu.