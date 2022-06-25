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- Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı
Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü.
- Haber Merkezi
- 25.06.2022 - 21:36
Yazın gelmesiyle birlikte kimi beraberlikler evlilikle taçlandırılırken, kimi ünlülerden de kötü haberler geliyor.
Simge ve Aytaç aşkı bitti
Ayrılıklarıyla gündeme gelen isimlerin arasında bu sefer de Simge Sağın ve Aytaç Özgümüş yer aldı.
Simge fotoğrafları kaldırıdı
2 yıldır aranjör Aytaç Özgümüş ile beraber olduğu bilinen ünlü popçu Simge Sağın, sosyal medyasından Özgümüş'le olan fotoğraflarını kaldırdı.
Yaz sonunda evleneceklerdi
Yaz sonunda evlenecekleri öne sürülen çiftin fotoğrafların silmesi hayranlarını üzdü.