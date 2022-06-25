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    Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 21:36
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    Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı

    Yazın gelmesiyle birlikte kimi beraberlikler evlilikle taçlandırılırken, kimi ünlülerden de kötü haberler geliyor.

    Simge ve Aytaç aşkı bitti

    Ayrılıklarıyla gündeme gelen isimlerin arasında bu sefer de Simge Sağın ve Aytaç Özgümüş yer aldı.

    Simge fotoğrafları kaldırıdı

    2 yıldır aranjör Aytaç Özgümüş ile beraber olduğu bilinen ünlü popçu Simge Sağın, sosyal medyasından Özgümüş'le olan fotoğraflarını kaldırdı.

    Yaz sonunda evleneceklerdi

    Yaz sonunda evlenecekleri öne sürülen çiftin fotoğrafların silmesi hayranlarını üzdü.

    Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı #1

    Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı #2

    Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı #3

    Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı #4

    Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı #5

    Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı #6

    Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı #7

    Simge Sağın, Aytaç Özgümüş ile olan fotoğraflarını kaldırdı #8


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