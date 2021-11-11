Simge Sağın: Çok şanslıyım

pop müziğin yıldızlarından Simge Sağın konserlerine ara vermeden devam ediyor.

Başarılı şarkıcı Simge Sağın, şarkılarıyla birlikte sosyal medya hesabından verdiği pozlarla da gündemden düşmüyor. Günlerini stüdyoda yeni şarkısının kayıtları için geçiren Simge Sağın, kendisini anlattı. Sahnede kendini özgür hissettiğini söyleyen Sağın, "Kafam taktığım tek şey müzik" dedi.

"MÜZİK BANA ENERJİ VERİYOR"

Sahne çalışmalarına hız kesmeyen Simge Sağın, "Sahne, kendimi en özgür, en iyi hissettiğim yer. Sahneye çıkabildiğim için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum; sevdiğim işi yapıyorum, benim için çok güzel bir duygu. Kafayı taktığım tek şey iyi müzik yapmak... Daha iyisi ve daha yenisi ne olabilir, onu düşünüyorum. Müzik bana öyle büyük enerji veriyor ki stüdyoda da sahnede de devleşiyorum." dedi.