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- Simge Sağın, ekmeği bıraktı
Simge Sağın, ekmeği bıraktı
Popçu Simge Sağın, kusursuz fiziğinin sırrını verdi.
- Haber Merkezi
- 02.06.2020 - 07:26
Sosyal medyada sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Simge Sağın, fiziğini nasıl koruduğunu açıkladı.
EKMEK YOK
Hayatından ekmeği çıkaram Sağın, dengeli beslenme ve haftanın 5 günü yaptığı düzenli antrenman sayesinde fiziğini koruyor.
YOGA YAPIYOR
Sağın, Rihanna gibi dünyaca ünlü yıldızların uyguladığı fitness tekniği Antigravity Yoga (Yer çekimine karşı yoga) yapmaya başladı.
Popçunun paylaşımına sevenlerinden destek ve takdir mesajları yağdı.