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    Simge Sağın, ekmeği bıraktı

    Popçu Simge Sağın, kusursuz fiziğinin sırrını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 07:26
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    Simge Sağın, ekmeği bıraktı

    Sosyal medyada sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Simge Sağın, fiziğini nasıl koruduğunu açıkladı.

    EKMEK YOK

    Hayatından ekmeği çıkaram Sağın, dengeli beslenme ve haftanın 5 günü yaptığı düzenli antrenman sayesinde fiziğini koruyor.

    YOGA YAPIYOR

    Sağın, Rihanna gibi dünyaca ünlü yıldızların uyguladığı fitness tekniği Antigravity Yoga (Yer çekimine karşı yoga) yapmaya başladı.

    Popçunun paylaşımına sevenlerinden destek ve takdir mesajları yağdı.

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