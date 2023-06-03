Simge Sağın, Galatasaray'ın teklifini kabul etti Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sarı-kırmızılı kulüpten şampiyonluk kutlamaları için davet aldığını ve buna icabet edeceğini açıkladı. Kutlamalarda taraftarı Mauro Icardi ve Simge Sağın düeti bekliyor...

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36’ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon Galatasaray, kupasını da Fenerbahçe ile yarın oynanacak derbinin ardından kaldıracak.

Simge Sağın kutlamalara katılacak

Sarı kırmızılı yönetimin kupa töreni için sürprizleri olacak.

Nef Stadyumu’nun tam kapasite dolacağı ifade edilirken, birçok sanatçı da bu özel kutlama gecesinde sahne alacak.

Ve Galatasaray tribünlerinin dilinden düşmeyen "Aşkın Olayım" parçasını seslendiren Simge Sağın da şampiyonluk kutlamalarına katılacak.

Konserde iki kez seslendirdi

Şarkıcı, taraftarı mutlu eden haberi, verdiği konserde duyurdu.

Dillere pelesenk olan ve Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen meşhur şarkıyı aldığı tezahüratla arka arkaya iki defa söyleyen şarkıcı, konser sonrası yaptığı açıklamada şampiyonluk kutlamalarında yer alacağını açıkladı.

"Davete icabet gerekiyor"

Simge “Çok mutluyum. Koyu bir Beşiktaşlı olarak öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Bize bu yakışır. 'Aşkın Olayım' hepimizin şarkısı. Icardi ve Galatasaray camiasına da teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamaları için çok nazik bir davet aldım. Davete icabet gerekiyor. Benim de onlara bir teşekkür borcum var.” dedi.