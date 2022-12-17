İstanbul konseri öncesi rahatsızlanan şarkıcı Simge Sağın, hasta yatağından video paylaşarak hayranlarına seslendi. Sağın, "Gerçekten iyi değilim, özür dilerim" dedi.

Türkiye'nin sevilen kadın sanatçıları arasında yer alan Simge Sağın, yoğun konser takvimiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Yoğun ilgi gören ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç şarkıcı, şarkı ve sahne performansıyla büyük beğeni topluyor.

Öte yandan cesur sahne kostümleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

15 dakika kala rahatsızlandı

Son olarak İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Sağın'dan üzücü haber geldi.

Konserine 15 dakika kala rahatsızlanan şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ardından sosyal medya hesabından hayranları için paylaşımda bulundu.

"6 Ocak'ta görüşmek üzere"

Konseri iptal olanp Sağın, hasta yatağından takipçilerine seslenerek, "Bu akşam konserime çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim. Gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bilir ne olursa olsun sahneye mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere... Hepinizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Simge Sağın konser öncesi hastaneye kaldırıldı VİDEO

