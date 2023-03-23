Simge Sağın, Mauro Icardi hakkında konuştu Ünlü şarkıcı Simge Sağın, çok konuşulan Mauro Icardi olaylıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın adı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile anılıyordu.

Ünlü ismin ‘Aşkın Olayım’ şarkısı, Galatasaray’a transfer olan Mauro Icardi’nin (30) gol sevincinden sonra statta çalması ile en çok dinlenenler arasına girmişti. Arjantinli golcü, şarkıyı sosyal medyasında paylaşmış ve Sağın’ı etiketlemişti. Güzel şarkıcı da bu paylaşıma sessiz kalmayıp, kalp emojisi ile kendi hesabında paylaşmıştı. Ardından ikili birbirini takibe almış ve Sağın, Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı.

"Ne güzel yalanmış"

Sağın ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündemde ünlü futbolcu, Instagram'dan eski eşi Wanda Nara ile barıştığını ilan etti.

Ardından ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabından şarkısının 'Ne güzel yalanmış, bir güzel inanmışım' bölümünü paylaştı.

Adı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam bir davete konuk oldu.

"Dinleyen herkese teşekkürler"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, çok konuşulan olayla ilgili açıklama yaptı: