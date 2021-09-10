Simge Sağın mezun oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olan 40 yaşındaki şarkıcı Simge Sağın, diplomasını aldı.

40 yaşındaki ünlü popçu Simge Sağın, ara verdiği üniversite eğitimini tamamladı. Geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı alan şarkıcı, dün yapılan mezuniyet töreninde kep attı.

"MUTLUYUM"

Simge, "Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Şimdi diplomalı ve konservatuvar mezunuyum" diyerek duygularını dile getirdi. Pandemi döneminin kendisi için faydalı geçtiğini söyleyen ve 15 sene önce bitiremediği konservatuvara dönen şarkıcı, mezun olmak için çok çalıştığını da belirtti.

"YARIM KALAN"

Simge ayrıca, "Bu fotoğraf benim için çok kıymetli. Özellikle genç kızlar size çok önemli bir mesajım var! Okuyun, çalışın, kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenin! O zaman kimseye boyun eğmek zorunda kalmazsınız. Ben okuldan ayrılalı 15 yıl olmuş… Yarım kalan, tamamlanması pandemide gerçekleşen çok kıymetli bir meseleydi… Ama burada en büyük teşekkür Emel Şenocak hocama ve tabii ki tüm hocalarıma, arkadaşlarıma... Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de ne kadar teşekkür etsem az… Beni ne kadar güzel ağırladınız. Sizi çok seviyorum! Hepinize harika bir gelecek ve hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Simge kep töreni sonrası bir konser vererek öğrenci arkadaşlarına eğlenceli dakikalar yaşattı.