Simge Sağın uçakta fenalaştı

Şarkıcı Simge Sağın ABD dönüşü uçakta fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.

Başarılı şarkıcı Simge Sağın, tatil için gittiği ABD dönüşü uçakta bir anda fenalaştı. Sağın'a ilk müdahale uçak ekibi tarafından yapıldı.

ZEHİRLENDİĞİ BELİRLENDİ

Uçuş ekibi tarafından serum verilen Sağın, Türkiye’ye indikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Sağın’ın yediği yemek nedeniyle zehirlendiği açıklandı.

Kanındaki mikrobun azaltılmaya çalışıldığı ve tedaviye cevap verdiği belirtildi.

"TAKİP ALTINDADIR"

Konuyla ilgili ünlü sanatçının doktoru Opr. Dr. Serdar Demiral bir açıklama yaparak, "Hastamız Simge Sağın, yoğun bulantı- kusmaya bağlı dehidratasyon nedeniyle takip ve tedavi altındadır" ifadelerini kullandı.

Sağın'a koronavirüs testi yapıldığı ve testin negatif çıktığı belirtildi.



