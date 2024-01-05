Simge Sağın, yakışıklılık kriterlerini sıraladı! "Kendine has adam severim" Tüm yılı konserden konsere koşarak geçiren Simge Sağın, aşka vakit bulamadı. Ünlü şarkıcı hayatına gireceği erkeklerde aradığı özellikleri sıraladı.

ensonhaber.com

'Aşkın Olayım' şarkısı ile büyük beğeni toplayan Simge Sağın, önceki akşam Ankara'da konser verdi.

Samimi açıklamalarda bulunan Simge, bir erkekte aradığı kriterleri açıkladı.

Sahne öncesi muhabirlerle sohbet ederken konu KÖFN ile beraber seslendirdiği ve tüm listelerde ilk sıraya yerleşen ‘Yakışıklı’ şarkısına geldi.

“Yakışıklı kelimesini ben çok severim"

Simge “Yakışıklı kelimesini ben çok severim. Herkese söylenmeyecek, özel bir kelimedir. Herkese yakışıklı gelen erkekler bana yakışıklı gelmez bu arada” dedi.

Yakışıklılık kriterlerini sıralayan ünlü şarkıcı, "Ben yeteneğe aşık olurum" dedi.

“Ismarlama kızlardan da değilimdir"

“Ismarlama kızlardan da değilimdir. ‘Şusu olsun, busu olsun, zengin olsun’ demem. Bana yakışıklı gelen erkekler genelde kendine has olanlardır, kendi kafasını yaşayanlardır. Bir titri olan, mesela iyi resim yapan, iyi müzik yapan... Uzun dönem beraber olduklarım hep yeteneğine aşık olduğum erkeklerdi.”

Simge bugüne dek ikisi de aranjör olan Ozan Bayraşa ve Aytaç Özgümüş ile aşk yaşadı.