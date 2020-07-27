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    Simge Sağın, yogayı sevdi

    Salgın nedeniyle henüz konserlere başlayamayan Simge Sağın, Instagram'da tatil paylaşımlarının yanı sıra yoga yaptığı anları da paylaşmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 12:08
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    Simge Sağın, yogayı sevdi

    Aranjör Aytaç Özgümüş ile aşk yaşamaya başlayan Simge Sağın, bir süre önce havada yoga olarak bilinen Anti gravity yoga yapmaya başladı.

    İP ÜZERİNDE YOGA

    İp üzerinde sınırları zorlayan şarkıcı, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

    Tavana asılı ip üzerinde yoga hareketleri yapan şarkıcı, son olarak baş üstü durarak video çektirdi. O anları "Mutluluk laboratuarında bugün" notuyla paylaşan Sağın, takipçilerinden de tam not aldı.

    Simge Sağın, yogayı sevdi #1

    Simge Sağın, yogayı sevdi #2

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