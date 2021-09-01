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- Simge Sağın'ın derin dekolteli elbisesi
Simge Sağın'ın derin dekolteli elbisesi
Sık sık dekolteli sahne kostümleriyle isminden söz ettiren Simge Sağın, bunlara bir yenisini daha ekledi.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 14:20
- Güncelleme : 01.09.2021 - 15:08
Pandemi dönemi dolayısıyla uzun süre sahne hayatına ara veren ünlü şarkıcı Simge Sağın, yasakların kalkmasıyla konserden konsere konuşuyor.
DEKOLTELİ TERCİHE DİYOR
Ünlü şarkıcı, derin dekolteli sahne kıyafetleriyle şu sıralar gözleri üzerine topluyor. Önceki akşam Ayvalık'ta sahne alan şarkıcı, burada giydiği elbisesi ile olay oldu.
Sahne için dekoltesi göbeğine kadar uzanan siyah bir elbise tercih eden Sağın, iddialı kostümüyle çok sayıda yorum aldı.