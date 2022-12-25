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    Simge Sağın'ın sahne kostümü olay yarattı

    Simge Sağın, yine iddialı sahne tarzıyla dikkat çekti. İki bacak dekoltesi ve dansıyla sahnede şov yapan şarkıcıyı beğenen de oldu, eleştiren de…
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 11:11
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    Simge Sağın'ın sahne kostümü olay yarattı

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın, iddialı sahne kostümü ile yine çok konuşuldu.

    Önceki gece bir mekanda sahne alan güzel şarkıcı, fiziği ve sahne performansıyla dikkat çekti.

    Sağın’ın kostümü ise sosyal medyada gündem oldu.

    Derin yırtmacıyla nefes kesti

    İki bacağına derin yırtmaç tercih eden Simge Sağın, adeta nefes kesti.

    Şarkıcının frikik korkusu yaşamadan dans ettiği görüldü.

    Eleştiren de oldu

    Bu arada iddialı elbisesiyle hayranlarından geçerli not alan Sağın’ı, bazıları da eleştirdi.

    Şarkıcıyı cesaretinden dolayı tebrik eden de oldu, “abartmış” yorumunu yapan da…

    Simge Sağın'ın sahne kostümü olay yarattı VİDEO

    Simge Sağın ın sahne kostümü olay yarattı #1

    Simge Sağın ın sahne kostümü olay yarattı #2

    Simge Sağın ın sahne kostümü olay yarattı #3

    Simge Sağın ın sahne kostümü olay yarattı #4

    Simge Sağın ın sahne kostümü olay yarattı #5

    Simge Sağın ın sahne kostümü olay yarattı #6

    Simge Sağın ın sahne kostümü olay yarattı #7


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