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    Simge Sağın'ın transparan elbisesi

    Simge Sağın, tamamen transparan mini elbisesiyle sahneye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:39
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    Simge Sağın'ın transparan elbisesi

    Sahnede giydiği cesur kıyafetlerle Gülşen'le yarışan ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki gün verdiği konserde giydiği transparan mini elbisesiyle göz doldurdu.

    "Oryantalda iyiyim"

    "30 yaşından sonra dans dersi almaya başladım. Dans edemiyorum, iddiam da yok. Ama iyi oryantal oynarım. En iyi bilenlerden biri olan Didem'den dans dersleri alacağım." diyen Simge'nin iddialı tarzı sosyal medyada da gündem oldu.

    Simge'yi gören bazı takipçileri "Gülşen'i geçmişsin" yorumlarında bulundu.

    Simge Sağın ın transparan elbisesi #1

    Simge Sağın ın transparan elbisesi #2


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