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    Sinan Akçıl: Bana nazar değiyor

    Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:20
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    Sinan Akçıl: Bana nazar değiyor

    Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olduğu konuşulan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gece Bakırköy'deki bir mekanda sahne aldı.

    Kalbi dolu

    Sinan Akçıl, “Ben artık hayatımda birisi var mı sorusuna cevap vermek istemiyorum. Nazar değdiğine inanıyorum.

    Ama şunu söyleyebilirim sadece; her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır.” diyerek kalbinin dolu olduğu mesajını verdi.

    Sinan Akçıl: Bana nazar değiyor #1

    Sinan Akçıl: Bana nazar değiyor #2


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