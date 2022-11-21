Sinan Akçıl: Bana nazar değiyor

Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl, özel hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olduğu konuşulan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gece Bakırköy'deki bir mekanda sahne aldı.

Kalbi dolu

Sinan Akçıl, “Ben artık hayatımda birisi var mı sorusuna cevap vermek istemiyorum. Nazar değdiğine inanıyorum.

Ama şunu söyleyebilirim sadece; her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır.” diyerek kalbinin dolu olduğu mesajını verdi.