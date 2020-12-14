Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yı takip ediyor

Şarkıcı Sinan Akçıl, konuk olduğu programda; bir darılıp bir barıştığı oyuncu Burcu Kıratlı’yı açtığı sahte hesapla takip ettiğini açıkladı.

Cihan Ersözlü'nün sunduğu, Youtube'da yayınlanan 'Sanane Cihanna' programının son konuğu Sinan Akçıl oldu.

Burcu Kıratlı ile biten ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Akçıl, “Benim konumum aslında Jay Z. Bir tek onun gibi Beyonce’mi bulamadım. Aslında buldum da, olmadı. Burcu ile evliliğimiz proje değildi. Ne var ki sürdüremedik. Karakterler çarpışmaya başladı. Şu anda konuşuyoruz ama bir ilişki yaşamıyoruz.” dedi.

“FAKE HESAP AÇTIM”

Bir kadının kontrolümün altında olmasını severim” diyen şarkıcı, şöyle devam etti:

“Burcu’dan ayrıldıktan sonra fake hesap açtım. Onu daha rahat ‘stalk’lamak için. Benden ayrılsa bile bir kadının kontrolümün altında olmasını severim. Öyle demeyelim de başına bir şey gelmesin diye tabii. Burcu’yu kaybetmek istemiyorum, çok saygı duyuyorum. Hayatımda kimse yok. Uzun süre de girmeyecek. En büyük arzum; bir kızımın olması.”