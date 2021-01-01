Sinan Akçıl: Burcu'yu aldatsam çarpılırdım

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile olan birlikteliğinin bitme sebebini açıkladı.

Müzisyen Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı'yu aldattığı iddia edilmişti. Akçıl, ihanet konusuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

"DUYGULAR HALA BİTMEDİ"

Akçıl, Kıratlı'yı aldattığı yönündeki dedikodularla ilgili, "Burcu ile aramızda büyük bir sevgi vardı, hala da bitmiş değil.

"MELEK GİBİ BİR KADIN"

Aldatma söz konusu olamaz. Burcu, melek gibi bir kadındır, aldatsam çarpılırdım" dedi.

Sinan Akçıl, daha önce verdiği bir röportajda da "Burcu ile evliliğimiz proje değildi. Ne var ki sürdüremedik. Karakterler çarpışmaya başladı. Şu anda konuşuyoruz ama bir ilişki yaşamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.