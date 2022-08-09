Sinan Akçıl: Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir

Sinan Akçıl, İstanbul'da sahne alan Demet Akalın'ı yalnız bırakmadı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda kendisine ikram edilen şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağı dökmüştü.

Bu hareketiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Demet Akalın'a dostu Sinan Akçıl'dan destek gelmişti.

Sinan konsere geldi

Akalın, dün İstanbul'dada konser verdi. Sinan Akçıl yakın dostunu sahnede de yalnız bırakmadı. Sahneye çıkan sinan Akçıl, Demet Akalın'a bir kez daha sahip çıktı.

"Linç edilmekten seyirci gücüyle kurtuldu"

Sinan Akçıl, geçtiğimiz hafta yaşanan olay için, “Yine linç edilmekten seyirci gücüyle kurtulan bir kadın. Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir.” dedi ve söz müzik kendisine ait olan ‘Ders Olsun’ şarkısına düet yaptılar..

Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü ViDEO



