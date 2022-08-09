Petrol
96.47
-0.19%
Euro
18.3125
0.08%
Dolar
17.9547
0.03%
Altın
1.031
0.01%
Borsa
2795
-1.59%
Bitcoin
430.287
2.87%
BTXN Coin
7.60
-0.91%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Sinan Akçıl: Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir

    Sinan Akçıl, İstanbul'da sahne alan Demet Akalın'ı yalnız bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 07:52
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 07:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinan Akçıl: Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde sahne aldığı bir mekanda kendisine ikram edilen şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağı dökmüştü.

    Bu hareketiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Demet Akalın'a dostu Sinan Akçıl'dan destek gelmişti.

    Sinan konsere geldi

    Akalın, dün İstanbul'dada konser verdi. Sinan Akçıl yakın dostunu sahnede de yalnız bırakmadı. Sahneye çıkan sinan Akçıl, Demet Akalın'a bir kez daha sahip çıktı.

    "Linç edilmekten seyirci gücüyle kurtuldu"

    Sinan Akçıl, geçtiğimiz hafta yaşanan olay için, “Yine linç edilmekten seyirci gücüyle kurtulan bir kadın. Demet Akalın'ı sevmeyen bizden değildir.” dedi ve söz müzik kendisine ait olan ‘Ders Olsun’ şarkısına düet yaptılar..

    Sinan Akçıl: Demet Akalın ı sevmeyen bizden değildir #1

    Sinan Akçıl: Demet Akalın ı sevmeyen bizden değildir #2

     

    Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü ViDEO


    Sinan Akçıl: Demet Akalın ı sevmeyen bizden değildir #3

    Sinan Akçıl: Demet Akalın ı sevmeyen bizden değildir #4


    İlginizi Çekebilir

    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu
    Gündem

    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

    Muğla'da Avrupa'ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı
    İç Haber

    Muğla'da Avrupa'ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir