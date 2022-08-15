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    Sinan Akçıl: En seksi Hülya Avşar

    Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Türkiye'nin en seksi kadınını açıkladı.
    • 15.08.2022 - 10:40
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    Sinan Akçıl: En seksi Hülya Avşar

    Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen ünlü isimlerden Sinan Akçıl, bir organizasyonda konser verdi.

    Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Türkiye’nin en seksi kadınının Hülya Avşar olduğunu söyledi.

    "Sakızla seksi"

    Akçıl, “Giydiği kıyafetlerle kendisini seksi göstermeye çalışan kadınların yanı sıra, bir sakız hareketiyle seksi olduğunu ispatlayan tek kadın Hülya Avşar”dır” diye konuştu.

     

    Sinan Akçıl: En seksi Hülya Avşar #1

    Sinan Akçıl: En seksi Hülya Avşar #2

    Sinan Akçıl: En seksi Hülya Avşar #3


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