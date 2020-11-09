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    Sinan Akçıl, evi terk etti

    Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile yaşadığı evden ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 07:50
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 09:11
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    Sinan Akçıl, evi terk etti

    Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda Azerbaycanlı bir kadınla Burcu Kıratlı'yı aldattığı yönünde haberlerle gündeme gelmişti.

    Burcu Kıratlı ile ayrıldığını doğrulayan ancak sebebin aldatma olmadığını söyleyen Sinan Akçıl, yeni bir hamle daha yaptı.

    EVLER AYRILDI

    Burcu Kıratlı'yı aldatılan kadın imajına sokmak istemediği için çapkınlığını yalanlayan Akçıl, evi terk etti. Kıratlı ile yaşadığı evden bütün eşyarını alan şarkıcı, kendine yeni bir ev tuttu.

    Sinan Akçıl, evi terk etti #1

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