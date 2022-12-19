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    Sinan Akçıl: Evlilik beynimdeki özgürlüğü öldürdü

    İki kez evlenip boşanan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, evliliğin zorluklarını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:36
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    Sinan Akçıl: Evlilik beynimdeki özgürlüğü öldürdü

    Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenen ve geçen mayısta tekrar boşanan Sinan Akçıl, katıldığı programda içini döktü.

    "Özgürlüğü öldürüyor"

    Şarkıcı, “Evlilik beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Çok güzel bir kurum tabii ama ‘evlisin’ baskısını hissedince, ilişkiden evliliğe döndüğünde ağır gelmeye başladı o aşırı dikkat.

    ‘Evlisin’ kurallarına ilk evliliğimde uymadım, boşandım tekrar aynı kadınla evlendim." dedi.

    Sinan Akçıl: Evlilik beynimdeki özgürlüğü öldürdü #1


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