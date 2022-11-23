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    Sinan Akçıl: Her an evlenebilirim

    İki aydır şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl, yeniden evlenmek istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 10:14
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    Sinan Akçıl: Her an evlenebilirim

    Ünlü popçu Sinan Akçıl, geçen Mayıs ayında Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanmıştı.

    İki aydır şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl katıldığı radyo programında samimi açıklamalarda bulundu.

    "Korkum yok"

    Tekrardan evlenmek istediğini söyleyen Akçıl, "Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Yanlış anlaşılmasın, başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece ‘diken üzerinde yürüyormuşum’ baskısı beni iki arada bir derede bıraktı. Daha zamanı değil miydi dediğim anlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok" ifadelerini kullandı.

    Sinan Akçıl: Her an evlenebilirim #1

     

    Sinan Akçıl: Her an evlenebilirim #2

    Sinan Akçıl: Her an evlenebilirim #3


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